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Клуб Серии B «Комо» предложил Месси присоединиться к команде

09:10
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Итальянский клуб «Комо» пошутил о возможном трансфере форварда Лионеля Месси, который стал свободным агентом.

«Комо» показал шуточную переписку с 34-летним аргентинцем, в которой предложил игроку присоединиться к команде. Бывший президент «Комо» Энрико Прециози однажды сообщил, что Месси провел тренировку с клубом, перед тем как присоединиться к академии «Барселоны», но по какой-то причине «Комо» отказался от игрока.

Ранее похожее предложение Месси сделал «Спартак» в Twitter.

Контракт Месси с «Барселоной» официально завершился 1 июня. Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», после чего займет административную должность в «Барсе».

В сезоне-2020/2021 «Комо» стал победителем Серии C и вернулся в Серию B.

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Сергей Разин все материалы автора

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