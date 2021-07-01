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«Пришло время сделать шаг вперед». «Спартак» предложил Месси перейти в московский клуб

00:56
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Англоязычный Twitter «Спартака» отреагировал на новость о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. Портал TalkFCB напомнил, что официально у аргентинского форварда 1 июля заканчивается контракт с каталонцами.

«Пришло время сделать шаг вперед. Пошли», — говорится в сообщении, к которому прикреплен скриншот из FIFA 21 с предложением к Месси о переходе.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

34-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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