Агент Ругани заявил, что Аллегри хочет оставить игрока в «Ювентусе»

Давиде Торкиа, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, поделился мнением о будущем игрока в туринском клубе.

«Если «Ювентус» захочет продать его, он сможет сделать это, когда захочет. Прямо сейчас они хотят оставить его, потому что у Аллегри есть определенное представление о защите. Конечно, может быть распродажа игроков, и это также может коснуться Даниэле. Но «Ювентус» хорошо к нему относится и ценит его» , — приводит слова Торкиа Radio Sportiva.

Минувший сезон 26-летний итальянец провел в аренде у «Ренна» и «Кальяри». В составе французского клуба защитник провел два матча, за итальянцев игрок забил гол и сделал результативную передачу в 16 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.