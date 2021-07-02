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Агент Ругани заявил, что Аллегри хочет оставить игрока в «Ювентусе»

09:49
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Давиде Торкиа, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, поделился мнением о будущем игрока в туринском клубе.

«Если «Ювентус» захочет продать его, он сможет сделать это, когда захочет. Прямо сейчас они хотят оставить его, потому что у Аллегри есть определенное представление о защите. Конечно, может быть распродажа игроков, и это также может коснуться Даниэле. Но «Ювентус» хорошо к нему относится и ценит его», — приводит слова Торкиа Radio Sportiva.

Минувший сезон 26-летний итальянец провел в аренде у «Ренна» и «Кальяри». В составе французского клуба защитник провел два матча, за итальянцев игрок забил гол и сделал результативную передачу в 16 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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