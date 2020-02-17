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Клопп поддерживает «Лацио» в чемпионской гонке в Италии

11:13
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в чемпионской гонке в Италии. Он подчеркнул, что желает победы «Лацио».

— Я болею за «Лацио», потому что наш бывший игрок Лукас Лейва участвует с ним в чемпионской гонке, — цитирует Rai Клоппа. — Иммобиле тоже был одним из моих игроков в Дортмунде. Я сопереживаю Маурицио Сарри и Антонио Конте, но думаю, что «Лацио» очень всех удивит. Он проводит невероятный сезон.

После 24 туров «Лацио» занимает второе место в серии А, уступая «Ювентусу» одно очко.

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