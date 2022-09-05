Клаудио Раньери, Тиагу Мотта и Паулу Соуза претендуют на пост главного тренера «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может быть уволен со своего поста. Руководство клуба рассматривает возможность отставки главного тренера, пишет инсайдер Николо Скира.

В «Болонье» уже определили основных кандидатов на должность нового тренера. В этот список вошли три специалиста: Паулу Соуза, Клаудио Раньери и Тиагу Мотта.

На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В пяти матчах серии А «Болонья» набрала только 3 очка.

Напомним, что Мизайлович периодически борется с лейкемией. Тренер впервые рассказал о своей болезни в июле 2019 года.