Клаудио Раньери: "Рома" должна работать над психологией"

Новый главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери заявил, что его команда должна работать над психологией. Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до 30 июня текущего года.

- Фанаты хотят, чтобы игроки чувствовали значимость клубной футболки, - приводит слова Раньери Football Italia. - Я попрошу их отдать все. Основной аспект, над которым мы должны работать, - психологический, поскольку после вылета из Лиги чемпионов они чувствуют опустошение. Они должны отдать все свои силы и оставаться собой до конца

Я прошу болельщиков поддержать команду даже в трудные моменты. Поддержка фанатов особенно важна именно в тяжелые времена.

Напомним, 7 марта Эусебио Ди Франческо был уволен с поста главного тренера "Ромы". Римляне вылетели из Лиги чемпионов, проиграв "Порту" с общим счетом 3:4 по сумме двух противостояний.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 44 очка после 26 туров.

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