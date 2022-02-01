Президент серии А Паоло Даль Пино подал в отставку

Паоло Даль Пино подал в отставку с поста президента итальянской серии А.

Как сообщает Calciomercato, решение принято и будет удовлетворено в течение 1 февраля. Эту информацию также подтверждает журналист Николо Скира.

Паоло Даль Пино занимал должность президента серии А с января 2020 года.

58-летний специалист ранее работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.