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Сегодня, 14:26

Президент серии А Паоло Даль Пино подал в отставку

Анна Горшкова
Корреспондент

Паоло Даль Пино подал в отставку с поста президента итальянской серии А.

Как сообщает Calciomercato, решение принято и будет удовлетворено в течение 1 февраля. Эту информацию также подтверждает журналист Николо Скира.

Паоло Даль Пино занимал должность президента серии А с января 2020 года.

58-летний специалист ранее работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/lega-serie-a-dal-pino-si-dimette-oggi-55136
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Верона

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П
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Лацио

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