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Кьеза может пропустить матч с «Лечче» из-за травмы бедра

28 ноября 2019, 18:56
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Форвард «Фиорентины» Федерико Кьеза продолжает восстанавливаться после травмы бедра, сообщает официальный Twitter клуба. Его участие в ближайшем матче серии А против «Лечче» под вопросом.

Футболист из-за травмы уже пропустит предыдущий матч с «Вероной» (0:1). Игра 14 тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лечче» состоится 30 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

22-летний Федерико Кьеза в текущем сезоне провел 13 матчей за «фиалок» и забил три мяча при четырех голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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