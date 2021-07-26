«Кьево» объявлен банкротом и исключен из серии В

«Кьево» исключен из числа участников серии В и объявлен банкротом, сообщает 26 июля Football Italia. Его место во втором итальянском дивизионе займет «Козенца».

«Летающие ослы» подавали апелляцию на вердикт, но она была отклонена. В связи с признанием банкротом клуб может продолжить выступления не выше серии D.

По той же причине были исключены из серии С «Карпи», «Новара», «Самбендеттезе» и «Казертана». При этом «Паганезе» выиграл апелляцию и сумел отстоять место в третьем дивизионе.

В прошлом сезоне «Кьево» стал восьмым в серии В и играл в плей-офф за выход в серию А. Самый высокий результат команды — пятое место в серии А в сезоне-2001/02, после чего веронский клуб играл в отборочном турнире Лиги чемпионов и Кубке УЕФА.