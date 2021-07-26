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В Италии сообщают, что «Рома» готова предложить «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна

22:24
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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«Рома» пытается усилить линию атаки этим летом. Приоритетным вариантом для римлян является форвард «Зенита» Сердар Азмун, сообщает Il Romanista.

Римский клуб заинтересован в подписании иранского нападающего, однако не готов платить за него 18 миллионов евро, которые предлагал немецкий «Байер» и которые не устроили сине-бело-голубых.

Поэтому «Рома» попытается снизить цену на 26-летнего иранца, предложив чемпиону России в обмен на него одного из трех своих игроков: голкипера Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н'Зонзи или вингера Педро.

Азмун в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах РПЛ, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передачах.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 25 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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