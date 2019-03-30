"Кьево" дома уступил "Кальяри"

"Кьево" на своем поле проиграл "Кальяри" в матче 29-го тура чемпионата Италии (0:3). Все три гола гости забили в первом тайме. В начале второй половины хозяева остались в меньшинстве, но голов забито больше не было.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Кьево" - "Кальяри" - 0:3 (0:3)

Голы: Пизакане, 16 (0:1). Жоау Педру, 33 (0:2). Ионицэ, 43 (0:3).

"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Ярошиньски (Бани, 53), Хетемай, Диуссе (Ригони, 77), Депаоли, Меджорини (Пуччарелли, 73), Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.

"Кальяри": Краньо, Каччаторе, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Пеллегрини, Чигарини, Ионицэ (Дейола, 81), Жоау Педру (Бирса, 80), Барелла, Теро (Черри, 70).

Предупреждения: Депаоли, 22. Фараго, 54. Лерис, 59. Меджорини, 63. Бани, 70. Черри, 72. Джаккерини, 86. Чигарини, 87.

Удаление: Депаоли, 52.

Судья: Абиссо (Италия).

29 марта. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".