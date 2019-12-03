Кьеллини считает, что «Реал» в прошлом году не дал Роналду выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что его партнер по команде Криштиану Роналду в прошлом году должен был стать обладателем «Золотого мяча». Тогда награда досталась полузащитнику «Реалу» Луке Модричу.

— Роналду действительно лишили «Золотого мяча» в прошлом году, когда «Реал» решил убедиться, что он не сможет выиграть его, — цитирует итальянца Sky Sport Italia. — Это было странно.

В этом году все более сбалансированно. При всем уважении к Модричу, даже в свой лучший сезон он не заслуживал этого. Это был сигнал от «Реала», так как они хотели не дать победить Роналду. Модрич выиграл Лигу Чемпионов, но по этой логике ван Дейк должен был победить в этом году. Или в прошлом году Гризманн, Погба или Мбаппе за то, что они сделали на чемпионате мира.