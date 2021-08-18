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Экс-одноклубник Миранчука по «Аталанте» заявил, что Гасперини угрожал ему физической расправой

10:00
Джан Пьеро Гасперини (слева) и Алехандро Гомес. Фото Twitter
Джан Пьеро Гасперини (слева) и Алехандро Гомес. Фото Twitter
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Нападающий «Севильи» Алехандро Гомес рассказал подробности своего ухода из «Аталанты». По словам 33-летнего аргентинского футболиста, тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини хотел применить физическую силу в отношении футболиста.

В декабре 2020-го у Гомеса и Гасперини случился конфликт, в результате которого форвард покинул итальянский клуб. 26 января 2021 года игрок перешел в «Севилью».

«Я ослушался его тактической установки, — приводит слова Гомеса Goal со ссылкой на La Nacion. — До конца первого тайма оставалось 10 минут, и он попросил меня сыграть справа, а я очень хорошо играл слева. (матч ЛЧ «Аталанта» – «Мидтьюлланн» (1:1), 1 декабря 2020-го. - Прим. «СЭ»). Я ответил отказом.

Это произошло в середине игры прямо перед камерами. Понятно, что он разозлился. Я уже знал, что в перерыве он меня заменит. Так и случилось. Но в раздевалке он превысил все допустимые пределы и попытался физически напасть на меня.

Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси и признался ему, что был неправ: поскольку капитан плохо себя повел и показал плохой пример команде. При этом я сказал президенту, что мне бы хотелось услышать извинения и от Гасперини.

На следующий день было собрание команды. Я извинился перед тренером и одноклубниками за случившееся, но никаких извинений от тренера я не получил.

Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу играть в «Аталанте» с Гасперини. Президент ответил, что не собирается отпускать меня. Началось перетягивание каната, я был отстранен от состава. В итоге я тренировался только с резервистами. Это было некрасиво, потому что через семь лет они отправили меня туда после всего, что я дал клубу. Они поступили нехорошо. У президента не хватило смелости попросить тренера просто извиниться передо мной. Это был конец всего».

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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