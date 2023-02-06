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Сегодня, 10:20

Кассано: «На днях мне хотелось плеваться от игры «Ромы»

Кассано раскритиковал игру «Ромы» в этом сезоне
Виктория Кравченко
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Бывший футболист Антонио Кассано заявил, что с «Рома» в этом сезоне плохо играет.

«В «Роме» просто катастрофа за катастрофой. Моуринью заставил их тратить деньги на Неманью Матича и Руя Патрисиу, это были его решение. Он слишком часто вел себя подло. На днях мне хотелось плеваться от игры «Ромы». Он не знает, как создать команду. Даже с твоей второй командой нужно побеждать «Кремонезе», — заявил Кассано Football Italia.

На данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице серии А, отставая от лидера «Наполи» на 16 очков.

Антонио Кассано
ФК Рома
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 16
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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