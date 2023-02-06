Кассано: «На днях мне хотелось плеваться от игры «Ромы»
Кассано раскритиковал игру «Ромы» в этом сезоне
Бывший футболист Антонио Кассано заявил, что с «Рома» в этом сезоне плохо играет.
«В «Роме» просто катастрофа за катастрофой. Моуринью заставил их тратить деньги на Неманью Матича и Руя Патрисиу, это были его решение. Он слишком часто вел себя подло. На днях мне хотелось плеваться от игры «Ромы». Он не знает, как создать команду. Даже с твоей второй командой нужно побеждать «Кремонезе», — заявил Кассано Football Italia.
На данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице серии А, отставая от лидера «Наполи» на 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|1 : 0
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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