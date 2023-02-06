Кассано: «На днях мне хотелось плеваться от игры «Ромы»

Бывший футболист Антонио Кассано заявил, что с «Рома» в этом сезоне плохо играет.

«В «Роме» просто катастрофа за катастрофой. Моуринью заставил их тратить деньги на Неманью Матича и Руя Патрисиу, это были его решение. Он слишком часто вел себя подло. На днях мне хотелось плеваться от игры «Ромы». Он не знает, как создать команду. Даже с твоей второй командой нужно побеждать «Кремонезе», — заявил Кассано Football Italia.

На данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице серии А, отставая от лидера «Наполи» на 16 очков.