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Пиоли объяснил, почему Леау не было в стартовом составе в матче против «Интера»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, почему нападающего Рафаэла Леау не было в стартовом составе в матче 21-го тура серии А против «Интера» (0:1).

«У Леау огромный потенциал. Я выпустил двух форвардов, они располагались близко друг к другу для того, чтобы доставить обороне «Интера» больше проблем, но у нас мало что получалось. Леау нужно работать, чтобы быть более активным по ходу матча. Не жалею, что оставил Рафаэла в запасе, ведь я руководствовался тем, что видел на протяжении всей недели. В этом матче, учитывая состояние команды, я сделал верный выбор в плане перестановок», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел за «Милан» 27 матчей, забил девять голов и отдал девять результативных передач.

Его команда занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков за 21 тур.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
0
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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