Карсдорп: «Моуринью сделал меня лучше. Раньше я гулял и выпивал, а теперь так не делаю»
Защитник «Ромы» Рик Карсдорп рассказал о своем прогрессе под руководством Жозе Моуринью.
«Моуринью сделал меня лучше. Раньше я гулял и выпивал, а теперь так не делаю. Причина, по которой я перешел в «Рому» — мой интерес к проекту. Из-за травм мне долго не удавалось проявить себя, люди думали, что я не смогу вернуться на прежний уровень. После года в «Фейеноорде» не правах аренды я наконец добился успеха и стал игроком стартового состава», — приводит Football Italia слова Карсдорпа.
В сезоне-2021/22 Карсдорп провел 24 матча за «Рому», на его счету 5 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/karsdorp-mourinho-makes-me-better/
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