Карсдорп: «Моуринью сделал меня лучше. Раньше я гулял и выпивал, а теперь так не делаю»

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп рассказал о своем прогрессе под руководством Жозе Моуринью.

«Моуринью сделал меня лучше. Раньше я гулял и выпивал, а теперь так не делаю. Причина, по которой я перешел в «Рому» — мой интерес к проекту. Из-за травм мне долго не удавалось проявить себя, люди думали, что я не смогу вернуться на прежний уровень. После года в «Фейеноорде» не правах аренды я наконец добился успеха и стал игроком стартового состава», — приводит Football Italia слова Карсдорпа.

В сезоне-2021/22 Карсдорп провел 24 матча за «Рому», на его счету 5 результативных передач.