Моуринью провел переговоры о работе со сборной Нигерии
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью провел переговоры с Федерацией футбола Нигерии о работе со сборной страны, заявил президент Федерации Амаджу Пинник.
«Мы говорили с тремя топ-тренерами, — цитирует Пинника This is Nigeria. — Жозе Пезейру, чье имя упоминалось, один из них. Я могу сказать, что он топ-тренер. Также мы говорили с Младеном Крстайичем. Но после наших переговоров он получил работу в Израиле, в «Маккаби» Тель-Авив.
Считаю, что мы делаем все возможное. Мы взаимодействуем с министерством спорта на всех уровнях. И, конечно, мы говорили с Моуринью. Не могу сказать, что мы не говорили с ними, потому что это было бы неправдой. Министр спорта тоже говорил с Моуринью, и в этом нет ничего плохого.
Контракт 58-летнего португальца с «Ромой» действует до лета 2024 года. Он тренирует команду с 1 июля.
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