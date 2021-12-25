Защитник «Аталанты» Ловато заменит Година в «Кальяри»
«Кальяри» арендует защитника «Аталанты» Маттео Ловато, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Кальяри» видит в 21-летнем итальянце замену Диего Годину, который покинет клуб в январе. Сообщается, что у Година есть предложения от трех клубов, футболист в ближайшее время примет решение о том, где продолжит карьеру.
Diego God?n has received three different offers and will leave Cagliari in the next few days. The Uruguayan centre back will decide soon the best solution for his future. ?? #Godin— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2021
Cagliari will replace God?n by signing Matteo Lovato on loan from Atalanta — agreement reached.
В сезоне-2021/22 Ловато провел 7 матчей за «Аталанту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
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