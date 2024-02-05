Каррера: «Хочется пожелать Миранчуку стать важным игроком для «Аталанты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 23-го тура серии А между «Аталантой» и «Лацио» (3:1).

«Был на матче «Аталанты», потому что живу в Бергамо и видел много матчей команды. Они провели великолепную игру! Миранчук меня не удивил: у него есть хорошие качества и он доказывает это матч за матчем. Сейчас Алексей много играет и хочется пожелать ему стать важным игроком для «Аталанты». На стадионе люди довольны тем, как играет россиянин», — цитирует Карреру Sport24.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков за 22 тура. Российский полузащитник Алексей Миранчук провел 13 матчей за команду из Бергамо в текущем сезоне серии А, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.