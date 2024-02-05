Силкин: «Сазонов — ненадежный защитник, вряд ли он заиграет в основе «Торино»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре Сабы Сазонова за «Торино».

«Сазонов сам принял решение ехать в «Торино». Считаю, что он ненадежный защитник. Саба играет с ошибками, которые влияют на результат», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Также он ответил на вопрос, может ли Сазонов в будущем стать основным футболистом «Торино».

«Если он сейчас сидит на скамейке, то вряд ли. Сазонов может заиграть только в том случае, если придет тренер, который в него верит», — добавил специалист.

Сазонов перешел из «Динамо» в «Торино» летом 2023 года. В серии А 22-летний защитник провел 7 матчей, проведя на поле в общей сложности 241 минуту.