Анчелотти выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони: «Спасибо, президент»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на новость о смерти бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони. Итальянский специалист играл и работал в «Милане» при Берлускони.

«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти в соцсетях.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».