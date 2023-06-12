Пирло — о Берлускони: «Великий человек, великий президент»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии и экс-президента «россонери» Сильвио Берлускони.

«Великий человек, великий президент. Мне выпала честь и счастье прожить много мгновений вместе с тобой. Твои драгоценные учения всегда останутся со мной. Спасибо, Сильвио, тебя будет не хватать. Покойся с миром», — написал Пирло в социальной сети.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».