Карло Анчелотти: "Рано или поздно "Наполи" превзойдет "Ювентус"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти выразил уверенность в том, что однажды его команда станет сильнее "Ювентуса".

- Турнирная таблица не врет. Она говорит в пользу "Ювентуса" и показывает наши ошибки, - цитирует Анчелотти La Stampa. - Роналду очень мотивирован и сконцентрирован на том, что он делает. С ним это происходит всегда. Ему не нужно много говорить, он из тех игроков, которых лучше самому послушать. Но "Наполи" может и должен конкурировать с "Ювентусом", иначе я бы сюда не пришел. Рано или поздно мы превзойдем их, я в этом уверен.

После 25 туров чемпионата Италии "Наполи" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда из Неаполя набрала 56 очков, она на 13 баллов отстает от лидирующего "Ювентуса".

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