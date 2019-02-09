Карло Анчелотти: "Надежда на Скудетто сегодня стала чуть ярче"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти подвел итоги выездной игры с "Фиорентиной" (0:0).

- Сегодня мы потеряли два очка, которых заслуживали своей атакующей игрой от начала и до конца матча, - приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia. - В каких-то моментах мне казалось, что "Наполи" играет безупречно, но мы недостаточно сделали для того, чтобы забить. Нам было трудно выходить из обороны, так как "Фиорентина" организовывала высокий прессинг. Но, в целом по игре, мы сделали намного больше для того, чтобы заслужить победу. Надежда на Скудетто сегодня стала чуть ярче, а не тусклее.

На данный момент "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 52 очка в 23 матчах. Команда из Неаполя отстает от лидирующего "Ювентуса" на восемь баллов. Неаполитанцы не могут забить уже на протяжении четырех матчей подряд, такое с ними случилось впервые за 15 лет.