Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес станет почетным гражданином Бергамо

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес станет почетным гражданином Бергамо, сообщает Football Italia.

31-летний капитан получит награду из-за его преданности «Аталанте». Вместе с командой Гомес вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Гомес выступает за «Аталанту» с лета 2014 года, перейдя из харьковского «Металлиста». В текущем сезоне на счету аргентинца 15 матчей чемпионата Италии, в которых он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. В шести встречах Лиги чемпионов Гомес забил гол и сделал один ассист.