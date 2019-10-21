Канадские болельщики «Дженоа» просят назначить главным тренером Карреру

Канадские болельщики «Дженоа» просят руководство клуба назначить главным тренером Массимо Карреру. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» может возглавить клуб из Генуи.

— Итак, в нашей команде грядет очередная революция. Нынешний «Дженоа» очень посредственный по составу, и это может привести к вылету. Нас может спасти только мудрый тренер, и Массимо Каррера был бы лучшим решением проблемы. У него есть прекрасный опыт работы помощником Конте в «Ювентусе», а также большие регалии в «Спартаке».

Владелец «Дженоа» Прециози очень здорово подбирает игроков, но он постоянно не угадывает с тренерами. Интуиция не подвела его только однажды, когда он назначил Гасперини. Но и тут Энрико допустил грубую ошибку, отпустив его в «Аталанту», которая до сих пор в шоке от такого подарка.

Эра Прециози — это сплошная смута: Донадони, Де Канио, Косми, Вавассори, Перотти, Баллардини, Малезани, Марино, Ливерани, Юрич, Мандорлини, Дельнери, Пранделли и Андреаццоли. В общей сложности 15 тренеров за 16 лет! — говорится в сообщении в Instagram канадского фан-клуба.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России-2016/17, бронзовые медали премьер-лиги-2017/18, а также Суперкубок-2017.

После 8 туров серии А «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице с 5 очками. Нынешний главный тренер команды Аурелио Андреаццоли в ближайшее время может быть отправлен в отставку.