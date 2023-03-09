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Индзаги: «Лукаку должен набрать форму, чтобы помочь «Интеру» в концовке сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги надеется, что нападающий Ромелу Лукаку продолжит набирать форму, чтобы помочь команде в оставшейся части сезона.

«Мы понимаем, насколько Лукаку важен для нас как игрок; в последнее время ему было тяжело. Теперь, однако, он демонстрирует некоторые хорошие признаки улучшения его игры. Он хорошо тренируется каждый день и уже забил решающий гол в игре с «Порту» в Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы он продолжал набирать больше физической мощи и приходил в форму, чтобы он мог внести больший вклад и помочь нам одержать больше побед в концовке сезона», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 25 матчах. 15 марта команда проведет ответный матч против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победной миланского клуба со счетом 1:0.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
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 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
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Адемола Лукман

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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