«Кальяри» и «Удинезе» сыграли вничью в матче серии А
«Кальяри» дома сыграл вничью с «Удинезе» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 0:0.
Нападающий хозяев Элдор Шомуродов вышел на поле на 60-й минуте, заменив Леонардо Паволетти.
«Кальяри» (2 очка) и «Удинезе» (3 очка) пока не одержали ни одной победы в серии А и занимают 18-е и 16-е места соответственно.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
15
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Маттео Руджери
Аталанта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Матеуш Ветеска
Кальяри
|2
|0
|0
Новости