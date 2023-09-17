«Кальяри» и «Удинезе» сыграли вничью в матче серии А

«Кальяри» дома сыграл вничью с «Удинезе» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Нападающий хозяев Элдор Шомуродов вышел на поле на 60-й минуте, заменив Леонардо Паволетти.

«Кальяри» (2 очка) и «Удинезе» (3 очка) пока не одержали ни одной победы в серии А и занимают 18-е и 16-е места соответственно.