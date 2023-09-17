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«Кальяри» и «Удинезе» сыграли вничью в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кальяри» дома сыграл вничью с «Удинезе» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Нападающий хозяев Элдор Шомуродов вышел на поле на 60-й минуте, заменив Леонардо Паволетти.

«Кальяри» (2 очка) и «Удинезе» (3 очка) пока не одержали ни одной победы в серии А и занимают 18-е и 16-е места соответственно.

Италия. Серия А. 4-й тур
17 сент, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:0
Удинезе
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Удинезе
0
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2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
6
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
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10
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11
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12
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
15
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
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20
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