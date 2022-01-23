«Фиорентина» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Кальяри», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» сыграли вничью с «Кальяри» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» свела вничью матч 23-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем «фиалкам» удалось отыграться, когда команда играла в меньшинстве. Красную карточку во втором тайме получил Альваро Одриасола за игру рукой в своей штрафной.

Но «Кальяри» не релизовал назначенный одиннадцатиметровый. Отметим, что «Фиорентина» также не забила пенальти в начале этой встречи.

Российский нападающий «Фио» Александр Кокорин попал в заявку, но остался в запасе.

«Фиорентина» набрала 36 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице серии А. «Кальяри» с 17 очками занимает 18-ю строчку.