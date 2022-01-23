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Сегодня, 16:24

«Фиорентина» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Кальяри», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» сыграли вничью с «Кальяри» в матче чемпионата Италии
Иван Шитик
Корреспондент

«Фиорентина» свела вничью матч 23-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем «фиалкам» удалось отыграться, когда команда играла в меньшинстве. Красную карточку во втором тайме получил Альваро Одриасола за игру рукой в своей штрафной.

Но «Кальяри» не релизовал назначенный одиннадцатиметровый. Отметим, что «Фиорентина» также не забила пенальти в начале этой встречи.

Российский нападающий «Фио» Александр Кокорин попал в заявку, но остался в запасе.

«Фиорентина» набрала 36 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице серии А. «Кальяри» с 17 очками занимает 18-ю строчку.

Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 14:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Фиорентина
Голы
Жоау Педру, 47 (1:0), Соттиль, 75 (1:1)
Нереализованный пенальти
Бираги 8, Жоау Педру 68
Кальяри
Радунович Гольданига (Чеппителли, 90 ) Белланова Альтаре (Ловато, 46 ) Дзаппа Далберт (Гальяно, 81 ) Оберт Марин Перейро Грасси (Курфалидис, 74 ) Жоау Педру
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Одриосола Игор Бонавентура Кастровилли (Мале, 46) Иконе (Настасич, 90) Торрейра Пентек (Венути, 68) Гонсалес
Предупреждения
Альтаре 10, Жоау Педру 81, Чеппителли 86  -  Бираги 29, Соттиль 75, Мале 89
Удаления
Одриосола 64
Судьи
Аурелиано

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Обе забьют - да

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1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
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1.64

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ФК Кальяри
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
7
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
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