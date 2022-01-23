«Фиорентина» не получала официальных предложений по трансферу Влашича
Исполнительный директор «Фиорентины» Джо Бароне прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Душана Влаховича.
«Мы не получали официальных предложений от других клубов. Мы готовы обсуждать различные варианты. Но сначала хотим, чтобы игрок и его агент четко прояснили свои дальнейшие планы», — приводит слова функционера в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за форварда 35 миллионов евро. «Арсенал» сделал предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего игрока.
В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
7
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
8
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7