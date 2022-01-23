«Фиорентина» не получала официальных предложений по трансферу Влашича

Исполнительный директор «Фиорентины» Джо Бароне прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Душана Влаховича.

«Мы не получали официальных предложений от других клубов. Мы готовы обсуждать различные варианты. Но сначала хотим, чтобы игрок и его агент четко прояснили свои дальнейшие планы», — приводит слова функционера в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за форварда 35 миллионов евро. «Арсенал» сделал предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего игрока.

В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи.