«Кальяри» — «Дженоа»: Шомуродов открыл счет в матче серии А
Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов забил гол в ворота «Кальяри» на 15-й минуте матча 38-го тура чемпионата Италии.
Для 25-летнего футболиста из Узбекистана этот забитый мяч стал 8-м в сезоне за клуб из серии А.
Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017-го по 2020-й.
?? 15' | ELDOOOOOOOOOOOOR SHOMURODOOOOOOOV!— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 22, 2021
?? Vantaggio del Grifone! Pallone in profondit? di #Rovella per #Shomurodov, che davanti al portiere non sbaglia!#CagliariGenoa 0?-1? pic.twitter.com/9wfDIkAG6u
Методология
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