Кокорин вышел на поле впервые за 2,5 месяца, заменив Рибери в матче с «Кротоне»
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин заменил нападающего Франка Рибери на 76-й минуте матча 38-го тура чемпионата Италии.
Для 30-летнего футболиста это первое появление на поле впервые с 3 марта. Ранее он восстанавливался от травмы.
В сезоне-2020/21 Кокорин провел четыре матча за «фиалок» и не отметился результативными действиями. Нападающий перешел в «Фиорентину» в январе 2021-го из «Спартака».
SUBSTITUTION | ?— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 22, 2021
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Методология
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