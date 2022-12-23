Кало Муани летом мог стать игроком «Милана»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани этим летом мог оказаться в «Милане», сообщает Football Italia.

По данным источника, стороны вели переговоры с французом, но в итоге на его место взяли Дивока Ориги, который был на тот момент свободным агентом.

Муани в нынешнем сезоне забил 5 голов и отдал 9 результативных пасов в чемпионате Германии. В составе сборной Франции он стал серебряным медалистом ЧМ-2022.