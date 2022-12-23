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Сегодня, 11:23

Беннасер просит у «Милана» зарплату в размере 4 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» провел переговоры с агентом полузащитника Исмаэля Беннасера о продлении контракта.

По данным Calciomercato, алжирский футболист требует от «россонери» зарплату в размере 4-4,5 миллионов евро в год. Интерес к звезде «Милана» проявляют команды АПЛ, поэтому на клуб оказывается давление, чтобы удовлетворить его требования.

Действующий контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за «Милан» с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
ФК Милан
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