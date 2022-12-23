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Сегодня, 07:15

Ханданович хочет стать тренером «Интера»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Интер» Самир Ханданович может в конце текущего сезона закончить карьеру в миланском клубе, но вернуться в него на пост тренера вратарей, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, футболист планирует войти в тренерский штаб Симоне Индзаги вскоре после завершения карьеры.

Контракт 38-летнего словенца с «нерадзурри» рассчитан до июня 2023 года. Голкипер выступает за итальянский клуб с 2021 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.

Самир Ханданович
ФК Интер (Интернационале)
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
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4.01 14:30
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 - : -
4.01 14:30
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Специя – Аталанта
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Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
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Наполи

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