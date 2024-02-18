«Постоянно играет по принципу «один против всех». В Италии поддержали Хвичу

В субботу, 17 февраля, «Наполи» сделал дома ничью (1:1) с «Дженоа» в матче 25-го тура серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило грузину оценку 6,5: «Ему приходится постоянно играть по принципу «один против всех», но он никогда не сдается. Только Квара создавал опасность у ворот «Дженоа». Иногда проявлял нервозность».

Corriere dello Sport — 6,5: «За шесть месяцев ему пришлось очень трудно, но талант продолжает бороться».

Tuttosport — 6,0: «Самый настойчивый в своей команде».