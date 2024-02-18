«Постоянно играет по принципу «один против всех». В Италии поддержали Хвичу
Итальянские СМИ поддержали Хвичу Кварацхелию
В субботу, 17 февраля, «Наполи» сделал дома ничью (1:1) с «Дженоа» в матче 25-го тура серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.
Издание La Gazzetta dello Sport поставило грузину оценку 6,5: «Ему приходится постоянно играть по принципу «один против всех», но он никогда не сдается. Только Квара создавал опасность у ворот «Дженоа». Иногда проявлял нервозность».
Corriere dello Sport — 6,5: «За шесть месяцев ему пришлось очень трудно, но талант продолжает бороться».
Tuttosport — 6,0: «Самый настойчивый в своей команде».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
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|24
|11
|5
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|42-30
|38
|
7
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|24
|11
|4
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|37
|
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|11
|4
|9
|36-28
|37
|
9
|Торино
|24
|9
|9
|6
|23-20
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Удинезе
|24
|3
|13
|8
|24-37
|22
|
16
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
|18
|
20
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|25
|2
|7
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|20-51
|13
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38 тур
|16.02
|21:00
|
Торино – Лечче
|2 : 0
|16.02
|23:00
|
Интер – Салернитана
|4 : 0
|17.02
|17:00
|
Наполи – Дженоа
|1 : 1
|17.02
|20:00
|
Верона – Ювентус
|2 : 2
|17.02
|22:45
|
Аталанта – Сассуоло
|3 : 0
|18.02
|14:30
|
Лацио – Болонья
|1 : 2
|18.02
|17:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|18.02
|17:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|18.02
|20:00
|
Фрозиноне – Рома
|- : -
|18.02
|22:45
|
Монца – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4
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