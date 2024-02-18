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Сегодня, 13:48

«Постоянно играет по принципу «один против всех». В Италии поддержали Хвичу

Итальянские СМИ поддержали Хвичу Кварацхелию
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В субботу, 17 февраля, «Наполи» сделал дома ничью (1:1) с «Дженоа» в матче 25-го тура серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило грузину оценку 6,5: «Ему приходится постоянно играть по принципу «один против всех», но он никогда не сдается. Только Квара создавал опасность у ворот «Дженоа». Иногда проявлял нервозность».

Corriere dello Sport — 6,5: «За шесть месяцев ему пришлось очень трудно, но талант продолжает бороться».

Tuttosport — 6,0: «Самый настойчивый в своей команде».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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Миранчука отметили в Италии за матч с «Сассуоло»

«Лацио» дома проиграл «Болонье»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
8
 Фиорентина 24 11 4 9 36-28 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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38 тур
16.02 21:00
Торино – Лечче
 2 : 0
16.02 23:00
Интер – Салернитана
 4 : 0
17.02 17:00
Наполи – Дженоа
 1 : 1
17.02 20:00
Верона – Ювентус
 2 : 2
17.02 22:45
Аталанта – Сассуоло
 3 : 0
18.02 14:30
Лацио – Болонья
 1 : 2
18.02 17:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
18.02 17:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
18.02 20:00
Фрозиноне – Рома
 - : -
18.02 22:45
Монца – Милан
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 20 1 4
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