Итальянские клубы претендуют на форварда «Пеньяроля». Игрок входит в сферу интересов «Зенита»
Нападающий «Пеньяроля» Агустин Альварес попал в сферу интересов ряда итальянских клуба. На 20-летнего уругвайца претендуют «Интер», «Милан» и «Фиорентина», сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным «СЭ», «Зенит» готов предложить за форварда 15 миллионов евро, представители уругвайца запросили личный контракт для футболиста на общую сумму в 2 миллиона евро.
Альварес — воспитанник «Пеньяроля», на его счету 33 гола и 9 результативных передач в 70 матчах за команду. Также форвард забил 1 гол в 4 играх за сборную Уругвая. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
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