Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Вероной»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 17-го тура серии А с «Вероной». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
26-летний Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей и отдал 1 передачу.
Последний раз россиянин выходил в стартовом составе в матче 4-го тура провти «Салернитаны» (1:0, 18 сентября). Тогда он был заменен после первого тайма.
? Questi i nostri 11 per #VeronaAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 12, 2021
? Here's our #StartingXI at the Bentegodi!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/fK8ufiDEcQ
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