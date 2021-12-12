Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Вероной»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 17-го тура серии А с «Вероной». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

26-летний Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей и отдал 1 передачу.

Последний раз россиянин выходил в стартовом составе в матче 4-го тура провти «Салернитаны» (1:0, 18 сентября). Тогда он был заменен после первого тайма.