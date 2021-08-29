Итальяно о победе над «Торино»: «С такой игрой «Фиорентина» может выиграть много матчей»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча второго тура серии А против «Торино» (2:1).

«После матча с «Ромой» парни поняли, что могут играть в таком ритме, качественно и яростно, создавая много моментов. Я считаю, что это была заслуженная победа, и мы хотели сделать это на глазах у наших болельщиков. Мы можем выиграть много матчей с такой игрой, мы всегда должны быть конкурентоспособными.

Влахович силен во всем, у него исключительная культура работы с мячом и есть невероятные возможности для совершенствования. С таким менталитетом он может стремиться к большому», — приводит слова Итальяно DAZN.

Автором победного мяча стал нападающий «фиалок» Душан Влахович. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.