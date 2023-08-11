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Италия: расписание матчей и где смотреть игры клубов серии А в Кубке

77-й розыгрыш Кубка Италии стартовал 5 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Кубок Италии.
Фото AFP
В пятницу, 11 августа, продолжится 77-й розыгрыш Кубка Италии.

Действующим обладателем трофея является «Интер». Наиболее титулованной командой в данном турнире является «Ювентус», которому удалось завоевать этот трофей 14 раз.

Календарь Кубка Италии — 2023 / 2024

Отборочный раунд

Предварительный этап: 5-6 августа 2023 года

1/32 финала: 11-14 августа 2023

1/16 финала: 1 ноября 2023

Финальный раунд

1/8 финала: 6-20 декабря 2023 года, 10-17 января 2024 г.

1/4 финала: 31 января 2024 г.

1/2 финала: 3 и 24 апреля 2024 г.

Финал: 15 мая 2024 г.

Участники Кубка Италии — 2023 / 2024

В текущем розыгрыше турнира участвует 20 клубов серии A, 18 клубов серии B и 6 клубов серии C.

Расписание 1/32 финала Кубка Италии

11 августа, пятница

«Фрозиноне» — «Пиза» — время начала матча — 18:45

«Удинезе» — «Катандзаро» — время начала матча — 19:00

«Дженоа» — ««Модена» — время начала матча — 22:00

«Болонья» — «Чезена» — время начала матча — 22:15

12 августа, суббота

«Эмполи» — «Читтаделла» — время начала матча — 18:45

«Бари» — «Парма» — время начала матча — 19:00

«Верона» — «Асколи» — время начала матча — 22:00

«Кальяри» — «Палермо» — время начала матча — 22:15

13 августа, воскресенье

«Салернитана» — «Тернана» — время начала матча — 18:45

«Козенца» — «Сассуоло» — время начала матча — 19:00

«Лечче» — «Комо» — время начала матча — 22:00

«Монца» — «Реджана» — время начала матча — 22:15

14 августа, понедельник

«Кремонезе» — «Кротоне» — время начала матча — 18:45

«Сампдория» — «Зюдтироль» — время начала матча — 19:00

«Специя» — «Венеция» — время начала матча — 22:00

«Торино» — «Феральписало» — время начала матча — 22:15

Трансляции Кубка Италии — 2023 / 2024

В 2021 году сервис Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию Кубка Италии. Контракт рассчитан на три года. Следить за матчами итальянского Кубка можно в разделе Okko.Спорт.

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Сборная Италии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
19.08 19:30
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