Италия: расписание матчей и где смотреть игры клубов серии А в Кубке
Действующим обладателем трофея является «Интер». Наиболее титулованной командой в данном турнире является «Ювентус», которому удалось завоевать этот трофей 14 раз.
Календарь Кубка Италии — 2023 / 2024
Отборочный раунд
Предварительный этап: 5-6 августа 2023 года
1/32 финала: 11-14 августа 2023
1/16 финала: 1 ноября 2023
Финальный раунд
1/8 финала: 6-20 декабря 2023 года, 10-17 января 2024 г.
1/4 финала: 31 января 2024 г.
1/2 финала: 3 и 24 апреля 2024 г.
Финал: 15 мая 2024 г.
Участники Кубка Италии — 2023 / 2024
В текущем розыгрыше турнира участвует 20 клубов серии A, 18 клубов серии B и 6 клубов серии C.
Расписание 1/32 финала Кубка Италии
11 августа, пятница
«Фрозиноне» — «Пиза» — время начала матча — 18:45
«Удинезе» — «Катандзаро» — время начала матча — 19:00
«Дженоа» — ««Модена» — время начала матча — 22:00
«Болонья» — «Чезена» — время начала матча — 22:15
12 августа, суббота
«Эмполи» — «Читтаделла» — время начала матча — 18:45
«Бари» — «Парма» — время начала матча — 19:00
«Верона» — «Асколи» — время начала матча — 22:00
«Кальяри» — «Палермо» — время начала матча — 22:15
13 августа, воскресенье
«Салернитана» — «Тернана» — время начала матча — 18:45
«Козенца» — «Сассуоло» — время начала матча — 19:00
«Лечче» — «Комо» — время начала матча — 22:00
«Монца» — «Реджана» — время начала матча — 22:15
14 августа, понедельник
«Кремонезе» — «Кротоне» — время начала матча — 18:45
«Сампдория» — «Зюдтироль» — время начала матча — 19:00
«Специя» — «Венеция» — время начала матча — 22:00
«Торино» — «Феральписало» — время начала матча — 22:15
Трансляции Кубка Италии — 2023 / 2024
В 2021 году сервис Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию Кубка Италии. Контракт рассчитан на три года. Следить за матчами итальянского Кубка можно в разделе Okko.Спорт.
Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
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|О
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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3
|Интер
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4
|Милан
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|0
|0
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|0-0
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5
|Аталанта
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|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -