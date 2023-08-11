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«Лацио» договорился о трансфере Пеллегрини и Ровеллы

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«Лацио» ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе защитника Луки Пеллегрини и полузащитника Николо Ровеллы, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 24-летний и 21-летний итальянцы готовы перейти в «Лацио», на данный момент обсуждаются все детали сделки. Сумма трансфера составит 21 миллион евро.

Ранее сообщалось, что на Пеллегрини претендуют «Фулхэм» и «Ницца».

Пеллегрини начинал прошлый сезон в аренде во франкфуртском «Айнтрахте», а затем перешел в «Лацио» на правах аренды. Прошлый сезон Ровелла провел в аренде в «Монце».

Действующие контракты игроков с «Ювентусом» рассчитаны до 30 июня 2026 года.

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