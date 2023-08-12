Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

«Фиорентина» разгромила «Сестри Леванте» в товарищеском матче — 7:1.

У победителей отличился российский нападающий Александр Кокорин, забивший на 46-й минуте. Также отметились Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.

Кокорин минувший сезон провел в аренде в «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины».