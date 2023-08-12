Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
«Фиорентина» разгромила «Сестри Леванте» в товарищеском матче — 7:1.
У победителей отличился российский нападающий Александр Кокорин, забивший на 46-й минуте. Также отметились Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.
Кокорин минувший сезон провел в аренде в «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины».
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