Источник: юристы «Наполи» пытаются добиться переноса матча с «Ювентусом»

«Наполи» все еще надеется на перенос матча третьего тура серии А с «Ювентусом», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира. Команда не вылетела в Турин из-за случаев коронавируса.

Non ci sono segnali di una partenza del #Napoli nelle prossime ore per Torino. I legali del club azzurro stanno dialogando con la Lega di #SerieA per evitare lo 0-3 a tavolino contro la #Juventus e ottenere il rinvio della gara causa #COVID19 — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 3, 2020

По данным источника, нет оснований утверждать, что команда в ближайшие часы отправится на матч. Юристы клуба ведут переговоры с серией А, чтобы избежать поражения со счетом 0:3, которые будет засчитано в случае неявки на матч. В клубе все еще надеются на перенос игры.

У неаполитанцев коронавирусом заразились два игрока: Петр Зелински и Эльиф Эльмас. Также положительный тест сдал сотрудник клуба. Ранее сообщалось, что команде запретили лететь власти Неаполя. Позднее это опровергло агентство ANSA.

«Ювентус» ранее заявил, что прибудет на матч при любом развитии событий. Заявления от неаполитанцев пока не последовало.

Матч должен начаться в 21.45 по московскому времени. Ранее в серии А заявили, что игра не будет перенесена. Согласно регламенту, если в команде остались 13 здоровых игроков, включая одного вратаря, то матч должен пройти в запланированный срок.