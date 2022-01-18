38-летний Рибери может продолжить карьеру в Турции
Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери может продолжить карьеру в Турции. На 38-летнего француза претендуют «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», сообщает Foot Mercato.
Рибери заключил контракт с «Салернитаной» на год пред стартом сезона. Стороны также договорились, что могут продлить соглашение еще не сезон.
В этом сезоне хавбек принял участие в 12 матчах серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|15
|5
|1
|51-16
|50
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|21
|12
|6
|3
|44-26
|42
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
7
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|5
|7
|46-39
|35
|
9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
|Верона
|22
|8
|6
|8
|41-37
|30
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|21
|8
|3
|10
|28-35
|27
|
14
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
15
|Удинезе
|20
|4
|8
|8
|28-36
|20
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|22
|1
|9
|12
|20-45
|12
|
20
|Салернитана
|20
|3
|2
|15
|13-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|19
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7
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