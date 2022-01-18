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Сегодня, 21:19

38-летний Рибери может продолжить карьеру в Турции

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери может продолжить карьеру в Турции. На 38-летнего француза претендуют «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», сообщает Foot Mercato.

Рибери заключил контракт с «Салернитаной» на год пред стартом сезона. Стороны также договорились, что могут продлить соглашение еще не сезон.

В этом сезоне хавбек принял участие в 12 матчах серии А.

Франк Рибери
ФК Касымпаша
ФК Салернитана
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Джованни Симеоне

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Верона

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 19 1 9
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