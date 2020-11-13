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Источник: «Милан» согласовал с Доннаруммой новый контракт

11:25
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма договорился о новом контракте с клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, проблемой в новом контракте была финансовая составляющая. Миланский клуб готов был платить игроку 6,5 миллиона евро в год, Доннарумма просил на миллион евро больше.

Также частью сделки станет продление соглашения с братом вратаря — Антонио.

В текущем сезоне Доннарумма провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей.

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