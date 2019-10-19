Источник: «Милан» хочет пригласить Гвардьолу и Овермарса

Владельцы «Милана» рассчитывают обновить руководство командой. Как сообщает El Mundo Deportivo, рассматривается возможность приглашения главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, а также спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса.

Отметим, что контракт Гвардьолы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года. Соглашение Овермарса с «Аяксом» рассчитано до 2024 года. В «Милане» уверены, что только приглашение опытных проверенных специалистов сможет вернуть клуб к былому уровню.