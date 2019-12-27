Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Источник: Ибрагимович подписал контракт с «Миланом»

19:47
Теги:

Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в «Милан». Стороны уже подписали контракт, о чем в скором времени будет объявлено официально, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее итальянские СМИ утверждали, что контракт будет рассчитан на шесть месяцев. Зарплата шведа составит 3,5 миллиона евро.

38-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир