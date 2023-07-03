Источник: Брозович стал игроком «Аль-Насра»

Хорватский полузащитник Марсело Брозович подписал контракт с «Аль-Насром», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение рассчитано до июня 2026 года. «Интер» получит за продажу 30-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.