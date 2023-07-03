«Аль-Наср» объявил о переходе Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продолжит карьеру в «Аль-Насре», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Ранее сообщалось, что 30-летний хорват подпишет контракт до 2026 года.

Брозович выступал за «Интер» с 2016 года. Он провел за «нерадзурри» 330 матчей, забил 31 гол и отдал 43 результативные передачи. В составе «Интера» полузащитник становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.