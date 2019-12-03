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Источник: «Аталанта» хочет выкупить Пашалича у «Челси»

00:05
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«Аталанта» планирует выкупить трансфер полузащитника Марио Пашалича у «Челси», сообщает Tuttosport.

24-летний хорват арендован летом 2018 года на два сезона. Итальянский клуб готов воспользоваться опцией выкупа за 15 млн евро летом.

В составе «Аталанты» Пашалич провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.

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