Источник: «Аталанта» хочет выкупить Пашалича у «Челси»

«Аталанта» планирует выкупить трансфер полузащитника Марио Пашалича у «Челси», сообщает Tuttosport.

24-летний хорват арендован летом 2018 года на два сезона. Итальянский клуб готов воспользоваться опцией выкупа за 15 млн евро летом.

В составе «Аталанты» Пашалич провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.